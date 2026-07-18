Apertura

Tragedia nell’Agrigentino, 76enne muore schiacciato dal trattore

L’uomo era alla guida del suo mezzo, in contrada Stagnone, quando avrebbe perso il controllo ed è finito in una scarpata

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Incidente nelle campagne di Burgio. Un uomo, Paolo Perricone, di 76 anni, ha perso la vita schiacciato dal suo trattore. L’uomo era alla guida del suo mezzo, in contrada Stagnone, quando avrebbe perso il controllo ed è finito in una scarpata. L’anziano potrebbe essere stato colto da malore anche a causa delle alte temperature di ieri. Quando i familiari non lo hanno visto arrivare hanno iniziato a cercarlo e poco dopo il mezzo, ribaltato, è stato trovato nella campagna di Burgio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dal mezzo e i Carabinieri per i rilievi del caso. (foto archivio)

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

L’appalto “truccato” della Mosella: arrestati due imprenditori, interdizione per ingegnere 
di Irene Milisenda

Dramma a Lampedusa, 20enne muore in incidente stradale
Apertura

Tragedia nell’Agrigentino, 76enne muore schiacciato dal trattore
Apertura

Dramma a Canicattì, senzatetto muore per il forte caldo 
Apertura

L’omicidio di Gabriele Vaccaro, l’autopsia: “Non poteva essere salvato neanche con soccorsi immediati”
banner italpress istituzionale banner italpress tv