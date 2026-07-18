Tragedia nell’Agrigentino, 76enne muore schiacciato dal trattore

Incidente nelle campagne di Burgio. Un uomo, Paolo Perricone, di 76 anni, ha perso la vita schiacciato dal suo trattore. L’uomo era alla guida del suo mezzo, in contrada Stagnone, quando avrebbe perso il controllo ed è finito in una scarpata. L’anziano potrebbe essere stato colto da malore anche a causa delle alte temperature di ieri. Quando i familiari non lo hanno visto arrivare hanno iniziato a cercarlo e poco dopo il mezzo, ribaltato, è stato trovato nella campagna di Burgio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dal mezzo e i Carabinieri per i rilievi del caso. (foto archivio)