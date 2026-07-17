Apertura

L’omicidio di Gabriele Vaccaro, l’autopsia: “Non poteva essere salvato neanche con soccorsi immediati”

“È altamente inverosimile che un soccorso più tempestivo avrebbe potuto scongiurarne la morte”

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“È altamente inverosimile che un soccorso più tempestivo avrebbe potuto scongiurarne la morte”. È quanto emerge dalla relazione finale dell’autopsia – a firma del medico legale Elena Invernizzi – eseguita sulla salma di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne di Favara ucciso a coltellate in un parcheggio di Pavia nella notte tra il 18 e 19 aprile. Il documento della dottoressa, incaricata dalla Procura, è stato depositato. Il medico legale giunge a questa conclusione analizzando il “calibro del vaso attinto dall’arma” che ha provocato una “immediata perdita” di sangue divenuta “rapidamente ingente in sede intracorporea”. Per il consulente del pm, dunque, anche un soccorso tempestivo non avrebbe purtroppo potuto evitare la morte di Gabriele.

Il punto è fondamentale nella ricostruzione (al centro di visioni contrastanti tra accusa e difesa) dei fatti. Dal momento dell’aggressione nel parcheggio alla chiamata al 118 sono passate circa due ore. Gli amici della vittima, forse sottovalutando la situazione, hanno portato Vaccaro a casa e in un secondo momento allertato i soccorsi. Per il medico legale l’epilogo, in ogni caso, sarebbe stato lo stesso. Di diverso avviso è la difesa del 16enne accusato di aver sferrato il fendente letale al collo del favarese. Per questo motivo gli avvocati Fabrizio Gnocchi e Barbara Ricotti hanno nominato come consulente di parte il professore Francesco Avato. Intanto l’autopsia non ha sciolto i dubbi sull’arma del delitto utilizzata: “Si tratta di un mezzo da punta e taglio, riconducibile alla categoria delle armi bianche”. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

L’omicidio di Gabriele Vaccaro, l’autopsia: “Non poteva essere salvato neanche con soccorsi immediati”
di Gioacchino Schicchi

Emergenza idrica a Maddalusa: il Sindaco attiva il Centro Operativo Comunale per tutelare i cittadini fragili
di Gioacchino Schicchi

Agrigento non vola: nel piano aeroporti solo una “valutazione politica”
Apertura

Il figlio del boss di Favara e le tangenti alla Regione, in 5 all’abbreviato 
Agrigento

Oltre 1.700 partecipanti per 9 posti: la “fame” di lavoro sommerge il Libero consorzio
banner italpress istituzionale banner italpress tv