Apertura

Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca, la vittima è un 38enne

Nel sinistro un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Ennesimo incidente stradale lungo la statale Palermo Sciacca, nei pressi dello svincolo per San Giuseppe Jato. Due auto, una Fiat 500 e una Nissan Micra, si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di una vittima: Giovanni Schirò di 38 anni di Piana degli Albanesi.

Nell’impatto anche il conducente della Fiat 500, un uomo di 42 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 all’ospedale di Partinico. Nonostante il trauma, non sarebbe in pericolo di vita. Ad occuparsi dei rilievi sono stati i carabinieri.

Arteria è stata teatro di numerosi incidenti spesso anche mortali come in occasione del terribile scontro tra tre vetture il 22 novembre scorso che ha causato la morte di Kevin Di Paola, 18 anni di Borgetto

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Madre minaccia di uccidere la figlia neonata, carabinieri salvano bimba di 5 mesi 
Agrigento

In linea il collegamento alle stazioni meteo della Protezione Civile del Libero Consorzio
Agrigento

Lavoratori in nero in negozi e irregolarità nei cantieri, sanzioni e sospensioni 
Apertura

Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca, la vittima è un 38enne
Catania

Cocaina e soldi in contanti, 27enne arrestato dopo inseguimento
Messina

Scosse di terremoto all’alba nel Messinese
banner italpress istituzionale banner italpress tv