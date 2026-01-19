Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca, la vittima è un 38enne

Ennesimo incidente stradale lungo la statale Palermo Sciacca, nei pressi dello svincolo per San Giuseppe Jato. Due auto, una Fiat 500 e una Nissan Micra, si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di una vittima: Giovanni Schirò di 38 anni di Piana degli Albanesi.

Nell’impatto anche il conducente della Fiat 500, un uomo di 42 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 all’ospedale di Partinico. Nonostante il trauma, non sarebbe in pericolo di vita. Ad occuparsi dei rilievi sono stati i carabinieri.

Arteria è stata teatro di numerosi incidenti spesso anche mortali come in occasione del terribile scontro tra tre vetture il 22 novembre scorso che ha causato la morte di Kevin Di Paola, 18 anni di Borgetto