Agrigento

Confiagricoltura dona defibrillatore alla Questura di Agrigento

L’apparecchiatura, installata in prossimità dell’ingresso pubblico del Palazzo “Beppe Montana”, nelle vicinanze dell’Ufficio Passaporti

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

La Questura di Agrigento ha ricevuto in dono un defibrillatore. Il Questore, Tommaso Palumbo, ha ricevuto una delegazione della Confagricoltura di Agrigento che ha donato il dispositivo salvavita a sostegno dell’attività istituzionale della Polizia di Stato nel territorio agrigentino. L’apparecchiatura, installata in prossimità dell’ingresso pubblico del Palazzo “Beppe Montana”, nelle vicinanze dell’Ufficio Passaporti, sarà a servizio del pubblico e dei poliziotti che giornalmente vi transitano.

