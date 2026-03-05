Rapina donna in pieno centro storico, arrestato 18enne

La polizia di Stato di Palermo, in pieno centro storico, ha arrestato un 18 resosi responsabile di rapina.In particolare i poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione di una donna che oltre a riferire di essere stata colpita con un pugno in faccia da un giovane e di essere stata rapinata del proprio Iphone ha indicato il responsabile mentre si dava alla fuga. Gli agenti hanno prestato soccorso alla donna chiedendo l’intervento di personale sanitario del 118 che, intervenuto, l’ha trasportata presso il Pronto Soccorso di un nosocomio cittadino per ulteriori accertamenti sanitari.Altro personale della polizia di Stato si è posto al suo inseguimento, percorrendo le vie Roma e Maqueda fino all’interno del mercato di ‘Ballarò’, qui un altro equipaggio del reparto prevenzione Crimine Sicilia Occidentale, giunto all’altezza di corso Tukory lo ha intercettato e bloccato definitivamente in via delle Pergole.Il giovane, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un telefono Iphone che, in seguito, è stato restituito alla vittima che lo ha riconosciuto come proprio.Il cittadino straniero, condotto presso gli uffici di polizia è stato arrestato per il reato di rapina, inoltre sono stati avviati tutti gli accertamenti amministrativi necessari per risalire alla sua identità e definire la sua posizione sul territorio nazionale.Appurata l’irregolarità, il 18enne, è stato indagato per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.Al termine degli accertamenti il giovane è stato condotto, in attesa di udienza di convalida, presso la locale Casa Circondariale Lorusso di Pagliarelli.