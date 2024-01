Incidente stradale alle porte di Canicattì, tre feriti: grave automobilista 

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina in contrada Gulfi, alle porte di Canicattì. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due auto. Si tratta di una Grande Punto, a bordo della quale viaggiavano due donne di Camastra, e una Renault Megane condotta da un uomo di Canicattì. Il conducente di quest’ultimo veicolo è rimasto gravemente ferito.

Lanciato l’allarme, sul posto è stato fatto atterrare un elisoccorso che ha immediatamente trasferito l’automobilista all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le altre due donne coinvolte nell’incidente, ferite per fortuna in maniera lieve, sono state trasportate all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del fuoco, gli agenti di polizia e i carabinieri.