Un brutto incidente si è verificato in queste ore in via Palma all’ingresso di Licata.

A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, sono state tre auto. Il bilancio è di tre feriti lievi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito i feriti in ospedale e la Polizia che si sta occupando della dinamica del sinistro. Traffico paralizzato.