PRIMO PIANO

Pistola giocattolo sulla cassetta della posta del circolo Pd di Ravanusa: indagano i carabinieri

Un gesto potenzialmente intimidatorio nei confronti degli esponenti del circolo del Partito democratico

Pubblicato 40 secondi fa
Da Redazione

I Carabinieri di Ravanusa nella serata di ieri sono intervenuti in via Sant’Antonio, presso la sede del circolo del Pd “David Sassoli” dove sulla cassetta della posta è stata trovata una pistola. L’arma, che a un primo sguardo appariva autentica, si è poi rivelata essere un semplice giocattolo, ma la scoperta ha comunque destato forte preoccupazione tra i frequentatori della sede politica.

I militari hanno avviato gli accertamenti su quello che, per modalità e contesto, potrebbe configurarsi come un gesto dal valore simbolico e potenzialmente intimidatorio.

