Volley Serie B: Scalia Sciacca sfida la capolista Aquila Bronte

Appuntamento di prestigio oggi alle ore 18 per la Scalia Volley Sciacca, impegnata in trasferta contro l’Aquila Bronte nella quinta giornata del girone H di Serie B. Gli etnei arrivano al match a punteggio pieno, con un solo set perso nelle precedenti gare, e si confermano tra le principali candidate alla vittoria del campionato insieme al Corigliano.

La squadra saccense, reduce dalla convincente vittoria casalinga contro Vibo Valentia, affronta la sfida con serenità e consapevolezza: servirà una prestazione maiuscola per arginare la forza di Bronte, formazione costruita per il salto di categoria. Curiosità nel roster avversario: tra le fila dell’Aquila milita anche Alessandro Ribecca, palleggiatore originario di Sciacca e cresciuto nel vivaio del Volley Club locale. L’attesa è alta: Sciacca sogna il colpo grosso, Bronte vuole confermare il suo dominio.