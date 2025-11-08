Sport

Volley Serie B: Scalia Sciacca sfida la capolista Aquila Bronte

Appuntamento di prestigio oggi alle ore 18 per la Scalia Volley Sciacca, impegnata in trasferta contro l’Aquila Bronte

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

Appuntamento di prestigio oggi alle ore 18 per la Scalia Volley Sciacca, impegnata in trasferta contro l’Aquila Bronte nella quinta giornata del girone H di Serie B. Gli etnei arrivano al match a punteggio pieno, con un solo set perso nelle precedenti gare, e si confermano tra le principali candidate alla vittoria del campionato insieme al Corigliano.
La squadra saccense, reduce dalla convincente vittoria casalinga contro Vibo Valentia, affronta la sfida con serenità e consapevolezza: servirà una prestazione maiuscola per arginare la forza di Bronte, formazione costruita per il salto di categoria. Curiosità nel roster avversario: tra le fila dell’Aquila milita anche Alessandro Ribecca, palleggiatore originario di Sciacca e cresciuto nel vivaio del Volley Club locale. L’attesa è alta: Sciacca sogna il colpo grosso, Bronte vuole confermare il suo dominio.

