Incidente sul lavoro a Favara, uomo rimane incastrato nella motozappa 

Gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato tra le lame della motozappa durante alcuni lavori in un terreno

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Un brutto incidente sul lavoro si è verificato questa sera nella campagne alla periferia di Favara, in contrada Poggio Muto. Un uomo, secondo una primissima ricostruzione, risulta gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato tra le lame della motozappa durante alcuni lavori in un terreno. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza, il personale sanitario ed i Vigili del fuoco. (Immagine di repertorio)

