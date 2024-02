“Irregolarità in un cantiere edile”, due denunce e 40 mila euro di multa

Proseguono i controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro in provincia di Agrigento. L’ultima ispezione è stata eseguita in un cantiere edile a San Giovanni Gemini. Diverse le irregolarità emerse a margine dell’accertamento. L’amministratore unico della ditta, un cinquantenne, e il responsabile della sicurezza del cantiere, un sessantenne, sono stati denunciati alla procura della Repubblica.

Al primo viene contestata l’omissione di utilizzo dei parapetti, dell’utilizzo di una carrucola a mano non a norma e del mancato aggiornamento del piano operativo di sicurezza. Al coordinatore della sicurezza, invece, viene contestata l’omessa sospensione di lavoro in caso di imminente pericolo di seppellimento. Al termine degli accertamenti è stata disposta la sospensione dell’attività. All’imprenditore sono state elevate multe e sanzioni per quasi 40 mila euro.