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Irregolarità in una comunità per disabili psichici a Licata, denunciato 60enne

Nei guai il responsabile della struttura nei cui confronti è scattata anche una sanzione di circa 3mila euro. Scoperto un lavoratore irregolare

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un lavoratore assunto irregolarmente ma anche mancata informazione dei rischi sul luogo di lavoro e omesso aggiornamento del Dvr (Documento di valutazione dei rischi). Sono le criticità riscontrate dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento durante una ispezione effettuata in una comunità per disabili psichici a Licata. I militari dell’Arma, al termine dell’accertamento, hanno denunciato un sessantenne del posto. Si tratta del responsabile della struttura. Nei suoi confronti, inoltre, è scattata anche una sanzione di circa 3 mila euro. 

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