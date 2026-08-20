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Occupa spiaggia oltre il limite, mille euro di multa alla responsabile di un chiosco a Realmonte

Alla responsabile della società che gestisce la struttura è stata elevata una sanzione poco superiore a mille euro per abuso della concessione demaniale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Avrebbe occupato uno spazio demaniale oltre il limite che gli era stato concesso. Lo hanno accertato i poliziotti della divisione amministrativa della Questura di Agrigento, unitamente alla Guardia di Finanza di Porto Empedocle, in una ispezione eseguita nei confronti di un lido balneare a Realmonte. Alla responsabile della società che gestisce la struttura è stata elevata una sanzione poco superiore a mille euro per abuso della concessione demaniale.

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