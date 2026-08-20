Ragusa

In auto con quasi 13 chili di hashish, trovate anche due pistole: arrestato

Durante le successive attività investigative sono state rinvenute anche due pistole e 500 munizioni nella disponibilità del padre del soggetto

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, nell’ambito di un’attività di iniziativa nel settore del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno avviato specifici controlli sui principali assi viari della provincia iblea. In particolare da un controllo effettuato sulla S.S. 514 nei confronti di un soggetto originario di Comiso (RG), sono stati rinvenuti nell’autovettura in possesso di quest’ultimo 12,8 kg di hashish. La persona posta in stato di arresto è stata messa a disposizione dell’A.G. iblea e tradotta presso la Casa Circondariale di Ragusa per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante le successive attività investigative sono state rinvenute anche due pistole e 500 munizioni nella disponibilità del padre del soggetto fermato il quale è stato deferito all’A.G. per detenzione abusiva di armi. L’attività di servizio testimonia il costante presidio della Guardia di Finanza nel contrasto allo spaccio di stupefacenti e nella tutela della salute pubblica, volto a garantire l’incolumità dei cittadini

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