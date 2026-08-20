San Leone: residenti di via Magellano denunciano degrado, rifiuti ed erbacce

Erbacce, rifiuti e marciapiedi ormai impraticabili. È questa la situazione che da tempo denunciano i residenti di via Magellano, costretti a fare i conti con un degrado che rende il passaggio pedonale non soltanto poco decoroso, ma anche pericoloso.

La vegetazione è cresciuta in modo incontrollato e, insieme ai rifiuti presenti lungo i marciapiedi, contribuisce a rendere difficoltoso il transito. Una situazione particolarmente problematica per i pedoni, che rischiano di dover scendere sulla carreggiata per aggirare gli ostacoli.

I residenti, a quanto riferiscono, hanno segnalato più volte la necessità di intervenire per ripristinare il decoro e la sicurezza della zona. Le richieste, però, sembrano essere rimaste senza una risposta concreta. Tra la vecchia amministrazione e quella nuova, continuano a regnare silenzio e attesa.