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Scontro auto-tir, morta mamma di 40 anni: era insieme al marito e i figli 

La donna viaggiava insieme al marito e ai figli. Era seduta nel sedile passeggero

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

Una donna quarantenne – Teresa Floriddia – e’ morta nella tarda mattinata di ieri a seguito di un incidente tra l’auto sulla quale viaggiava assieme al marito e ai figli, e un tir nella zona del mercato ortofrutticolo di Vittoria, nel Ragusano, in contrada Fanello. Feriti, ma in modo non grave anche i familiari. Ieri sera sulla Comiso-Santa Croce, nello scontro tra un trattore e una autovettura, sono rimasti feriti entrambi i conducenti. L’uomo alla guida dell’auto e’ in prognosi riservata. Altro incidente all’alba sulla Modica-Pozzallo, probabilmente autonomo. Auto contro un muretto a secco. L’uomo alla guida e’ in Rianimazione all’ospedale Baglieri-Maggiore di Modica. (foto ragusanews.com)

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