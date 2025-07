Quindicenne scomparso nel nulla a Porto Empedocle, attivato piano ricerche

Dalla serata di ieri non si hanno più notizie di un quindicenne empedoclino – Jonathan Insalaco, classe 2009 – che sembrerebbe essere scomparso nel nulla. L’adolescente ha fatto perdere le tracce e non risponde al cellulare.

A presentare denuncia sono stati i familiari del giovane. Carabinieri e polizia hanno attivato il piano di ricerche. Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio i luoghi frequentati abitualmente dal ragazzino ma al momento non è stato ancora trovato.

Jonathan al momento della scomparsa indossava una maglia bianca e dei pantaloncini chiari. Qualcuno dice di averlo visto nella tarda serata in compagnia di una ragazza. Poi non ha fatto rientro in casa e i genitori allarmati si sono recati dai Carabinieri per formalizzare denuncia.

“Jojo torna per favore”, questo è l’accorato appello che sta facendo il giro dei social da parte di familiari, amici e conoscenti.