La bimba di Canicattì morta in ospedale, eseguita l’autopsia e celebrati i funerali 

Bisognerà attendere almeno altri novanta giorni per avere notizie certe sulle cause della morte di una bimba di appena otto mesi, deceduta all’ospedale Garibaldi di Catania dove era stata trasferita dopo un primo ricovero al Barone Lombardo. Lunedì pomeriggio, così come disposto dalla procura, è stata eseguita l’autopsia sul corpo della piccola. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. All’esame autoptico hanno partecipato i periti Massimiliano Esposito, docente dell’Unikore di Enna, e Monica Salerno, dell’Università di Catania. Presente anche il consulente della famiglia della bimba Pietro Piccirillo. Papà Livio e mamma Serena sono rappresentati dagli avvocati Diego Giarratana e Giacinto Paci.

La procura di Agrigento, in seguito all’esposto presentato dai genitori, ha aperto un’inchiesta per fare luce su eventuali ritardi e omissioni. La tragedia si è consumata la scorsa settimana con la corsa all’ospedale di Canicattì dei genitori con la piccola che aveva febbre alta e lamentava dolori. Poi l’immediato trasferito a Catania e il decesso. Intanto ieri pomeriggio si è celebrato il funerale nella chiesa del Redentore Nuovo di Canicattì. Una folla commossa ha partecipato alla cerimonia funebre. La famiglia della bimba da anni risiede a Milano ed era tornata nell’agrigentino per trascorrere le festività natalizie.