La mafia dei pascoli nella Valle del Belice, Pasquale Ciaccio torna in carcere

Nuova custodia cautelare in carcere per Pasquale Ciaccio, 59 anni, volto noto della mafia di Santa Margherita Belice, che ha già scontato oltre dodici anni nell’ambito dell’operazione Scacco Matto. Lo ha stabilito il tribunale del Riesame, chiamato per la seconda volta a pronunciarsi sulle misure cautelari scattate lo scorso giugno nell’ambito di un’inchiesta su mafia ed estorsioni a Santa Margherita Belice. Cinque le persone che vennero arrestate dalla Squadra mobile di Agrigento, poi tornate in libertà in seguito ad una prima pronuncia del Riesame. La Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo fece ricorso in Cassazione che rinviò ad altra sezione del tribunale della Libertà. Oggi arriva la decisione del Riesame.

L’operazione, eseguita dalla Squadra mobile, scattò nel luglio 2024. Le indagini ipotizzano il pervasivo controllo e la gestione illecita delle attivita’ agro-pastorali sul territorio girgentano di Santa Margherita del Belice, Montevago e Sambuca di Sicilia fino al confine con Contessa Entellina. Gli indagati, secondo l’attività investigativa, avvalendosi della indiscussa forza intimidatoria derivante dall’essere riconosciuti quali esponenti di vertice del mandamento mafioso di Santa Margherita di Belice, avrebbero attuato un incisivo controllo sull’economica agro-pastorale dell’area nonche’ sul connesso utilizzo dei fondi agricoli dell’entroterra belicino. In particolare, sono stati registrati diversi episodi in cui gli indagati, avvalendosi del metodo mafioso, avrebbero costretto i proprietari ed i gestori dei terreni agricoli a cedere la disponibilita’ di ampie aree di terreno da adibire al pascolo abusivo del bestiame, imponendo il pagamento di canoni irrisori che, in taluni casi, non sarebbero stati nemmeno corrisposti.