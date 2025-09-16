Agrigento

La moglie si rifiuta di dargli i soldi, lui le lancia contro una cassetta d’acqua 

Continua a chiedere insistentemente soldi alla moglie e al rifiuto di quest’ultima le lancia addosso una cassetta di acqua intera. Si sono registrati momenti di forte tensione in un’abitazione nel centro di Agrigento. Protagonisti della vicenda sono un disoccupato cinquantenne e la coniuge, una quarantenne badante di professione.

Sono state le forze dell’ordine, intervenute sul posto dopo una segnalazione, a riportare la calma. Alla base dei dissidi familiari, sfociati questa volta con l’aggressione da parte del marito, ci sarebbero le continue richieste di denaro dell’uomo. Nell’ultimo episodio da un acceso confronto verbale si è passati alle vie di fatto con il cinquantenne che ha – di fatto – lanciato sei bottiglie di acqua contro la moglie. 

