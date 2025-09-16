Catania

Turista soccorso dalla Guardia di finanza dopo caduta nella riserva di Cavagrande

Il ferito e' poi stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nel primo pomeriggio di ieri i militari della stazione del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Nicolosi, allertati dal 118, hanno soccorso un turista rimasto ferito in una caduta durante un’escursione presso la riserva naturale orientata “Cavagrande del Cassibile”.

Gli specialisti del soccorso alpino delle Fiamme Gialle, in addestramento presso una falesia di roccia nei pressi di Floridia, sono giunti sul luogo e insieme al personale dell’eliambulanza hanno raggiunto l’uomo nel fondovalle e effettuato una prima medicazione. Successivamente l’escursionista e’ stato trasportato presso l’elicottero del 118 in attesa presso una piazzola d’emergenza all’interno della gola. Il ferito e’ poi stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Droga, pusher arrestato due volte in quattro giorni
Cultura

“Il Miracolo degli Impiccati”, il quadro di Raffaello alla mostra Tesori d’Arte nella Valle dei Templi
Agrigento

Confesercenti: “Serve chiarezza sull’utilizzo della tassa di soggiorno da parte del Comune”
Lampedusa

Gli sbarchi a Lampedusa non si fermano, 650 migranti nell’hotspot
Politica

Formazione, i sindacati: “Pasticcio click day, fondi a rischio”
Giudiziaria

“Abusi su una collega”, si è dimesso il direttore sanitario dell’Asp di Catania 