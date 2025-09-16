Turista soccorso dalla Guardia di finanza dopo caduta nella riserva di Cavagrande

Nel primo pomeriggio di ieri i militari della stazione del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Nicolosi, allertati dal 118, hanno soccorso un turista rimasto ferito in una caduta durante un’escursione presso la riserva naturale orientata “Cavagrande del Cassibile”.

Gli specialisti del soccorso alpino delle Fiamme Gialle, in addestramento presso una falesia di roccia nei pressi di Floridia, sono giunti sul luogo e insieme al personale dell’eliambulanza hanno raggiunto l’uomo nel fondovalle e effettuato una prima medicazione. Successivamente l’escursionista e’ stato trasportato presso l’elicottero del 118 in attesa presso una piazzola d’emergenza all’interno della gola. Il ferito e’ poi stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania.