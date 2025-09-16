Porto Empedocle

Migranti, nave Ong verso Porto Empedocle con 26 persone salvate nel Mediterraneo

L'imbarcazione, finanziata dallo street artist Banksy, ha a bordo 26 migranti fra cui una donna incinta, salvati nel Mediterraneo

Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, è stato assegnato come porto sicuro alla nave ong Louis Michel, il cui arrivo è previsto per il pomeriggio. L’imbarcazione, finanziata dallo street artist Banksy, ha a bordo 26 migranti fra cui una donna incinta, salvati nel Mediterraneo.

