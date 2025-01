La rapina alla tabaccheria in via Picone, un imputato sceglie il rito abbreviato 

Si separano le strade giudiziarie dei due imputati finiti a processo con l’accusa di aver messo a segno una rapina alla tabaccheria in via Picone, nel centro di Agrigento, lo scorso 20 agosto. Calogero Luparello, 46 anni, verrà giudicato col rito ordinario con il processo che ha preso il via questa mattina davanti i giudici della seconda sezione penale presieduta da Wilma Angela Mazzara. Calogero Sortino, 39 anni, ha invece optato per il rito abbreviato e la sua posizione sarà così giudicata dal gup del tribunale di Agrigento.

I due imputati, arrestati in momenti diversi a distanza di alcune settimane, sono accusati di aver minacciato il titolare dell’esercizio commerciale facendosi consegnare 450 euro e portando via altri 90 euro dal portafoglio dell’uomo. Un primo impulso alle indagini è stato dato dalle telecamera di sicurezza che hanno ripreso dettagli rivelatisi fondamentali per individuare i due soggetti: vestiti e anche un tatuaggio. Luparello è difeso dall’avvocato Calogero Lo Giudice mentre Sortino dall’avvocato Rosalinda Mangiapane.