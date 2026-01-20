Ladri danneggiano impianto di depurazione, disagi per la comunità: aperta inchiesta

Potrebbe trattarsi di un furto fallito quanto accaduto nelle scorse ore ad Alessandria della Rocca dove ignoti malviventi hanno distrutto i componenti elettrici dell’impianto di depurazione delle acque reflue. È accaduto in contrada Cabibbi.

Dopo la scoperta il dirigente comunale ha presentato denuncia ai carabinieri. La procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Ovviamente non sono mancati i disagi per la comunità oltre al danno che è ancora in corso di quantificazione.