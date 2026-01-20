Sventata truffa del finto carabiniere a pensionata, due denunciati: uno è minorenne

Sventato dalla Polizia a Caltanissetta un tentativo di truffa ai danni di una pensionata. Gli agenti della Squadra mobile sono intervenuti venerdì scorso nell’abitazione di una 76enne, che poco prima era stata contattata da un sedicente maresciallo dei carabinieri.

L’uomo le aveva comunicato l’arresto del figlio a seguito di un incidente, invitandola a racimolare al più presto possibile soldi e preziosi da consegnare a un suo incaricato che poco dopo si è presentato a casa della vittima per ritirarli. Successivamente, mentre nell’abitazione della donna era arrivato il figlio, però, il finto maresciallo aveva nuovamente chiamato, servivano altri soldi e gioielli per scagionare l’arrestato.

A quel punto la pensionata ha contattato la Polizia e gli agenti della Squadra mobile si sono appostati sia all’interno dell’abitazione sia in strada, bloccando due persone arrivate per ritirare i preziosi. I due fermati, di cui uno minorenne, originari della provincia di Catania, sono stati denunciati per truffa aggravata e la refurtiva è stata riconsegnata alla vittima.