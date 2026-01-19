dalla Regione

Maltempo in Sicilia, modifiche alla circolazione dei treni

Lo rende noto Ferrovie dello Stato Italiane.

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

In seguito all’avviso meteo della Protezione Civile Regionale, che prevede Allerta Rossa e Arancione su gran parte della regione per la giornata di domani, la circolazione ferroviaria in Sicilia sarà interessata da alcune modifiche. Lo rende noto Ferrovie dello Stato Italiane. La circolazione sarà sospesa sulla linea Siracusa-Caltanissetta e sulla Catania-Caltagirone. Previste modifiche all’offerta ferroviaria sulla Messina-Catania-Siracusa, sulla Catania-Palermo e sulla Piraineto-Trapani. Aggiornamenti nella sezione Infomobilità di RFI e sulle pagine Infomobilità di Trenitalia

