Gela

Corruzione, condannata l’ex procuratrice di Gela: a processo l’avvocato Amara

Due anni e otto mesi all’ex procuratrice di Gela, Lucia Lotti, per corruzione in atti giudiziari

Due anni e otto mesi di reclusione: è la sentenza emessa dal gup di Catania, Luigi Barone, nei confronti dell’ex procuratrice di Gela, Lucia Lotti, a conclusione del processo col rito abbreviato in cui era imputata per corruzione in atti giudiziari. Lo stesso giudice dell’udienza preliminare ha rinviato a giudizio, per l’identica accusa, l’ex avvocato dell’Eni Pietro Amara. La prima udienza del processo è stata fissata per il prossimo ottobre davanti al Tribunale di Catania.

La Procura aveva chiesto l’assoluzione per la magistrata e il non luogo a procedere per il legale. Al centro dell’inchiesta, secondo il capo d’imputazione, la presunta “promessa, poi mantenuta”, di Amara di “intercedere con un componente del Csm per la nomina di Lucia Lotti, all’epoca sostituto procuratore a Roma, a capo della procura di Gela”.

In cambio, era la ricostruzione della Procura di Catania, la procuratrice avrebbe messo “a disposizione la sua funzione in favore di Amara” consentendogli “l’accesso ai fascicoli in fase di indagini più rilevanti sulla raffineria di Gela” e di “indicare i nominativi di consulenti tecnici vicino all’avvocato o comunque all’Eni” per gli incarichi che la procura “avrebbe potuto assegnare nei procedimenti che coinvolgevano la raffineria”.

