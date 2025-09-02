Agrigento

Ladri svaligiano casa di pensionato a Monserrato, bottino di almeno 10 mila euro 

Il bottino è stato quantificato in circa 10mila euro. A fare la scoperta è stato proprio il pensionato una volta rientrato nell’abitazione

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

Colpo grosso ad Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’abitazione di un pensionato e portare via soldi e preziosi per un valore quantificato in almeno 10 mila euro. È successo nel quartiere di Monserrato. I ladri sono entrati in azione non appena il proprietario di casa è uscito. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto mettendo a soqquadro l’appartamento.

Rubati soldi, gioielli e preziosi. Il bottino è stato quantificato in circa 10mila euro. A fare la scoperta è stato proprio il pensionato una volta rientrato nell’abitazione. All’uomo non è rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri. Al via le indagini dei militari della stazione di Villaseta per dare un nome ai responsabili. 

