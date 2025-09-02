Enzo Randazzo proposto per la candidatura al Premio Nobel per la Letteratura 2025

Enzo Randazzo, scrittore originario di Sambuca di Sicilia, è stato proposto da associazioni culturali argentine e italiane come candidato al Nobel per la Letteratura 2025. Un riconoscimento prestigioso che premia una lunga carriera dedicata alla scrittura, alla cultura e alla valorizzazione dell’identità siciliana nel mondo. A riportare la notizia è stata la giornalista Patricia Ortiz su caminosculturales.com.ar.

La proposta di candidatura nasce in Argentina, dove Randazzo ha rappresentato l’Italia durante la Settimana della Cultura Italiana nel Mondo nell’ottobre 2024, ed è stata sostenuta da importanti associazioni culturali argentine e italiane. A coordinare l’iniziativa ci sono la stessaPatricia Ortiz, esperta di gestione culturale e turismo sostenibile della Fondazione Ortega y Gasset, e la professoressa Gisella Mondino, docente di latino e italiano al Liceo Classico “Tommaso Fazello” di Sciacca e direttrice scientifica del Premio Internazionale Navarro.

La proposta si fonda su un’attività letteraria vasta e riconosciuta a livello internazionale. Randazzo ha pubblicato opere come Sicilia my Love (2014), Kaleidoscopio (2017), Il presidente Liccasarda (2020) e Siempre me ha gustado escribir (2022), ricevendo oltre quaranta premi in Italia e all’estero, tra cui il Premio Pirandello di Pergamena (Agrigento, 2014), il Premio Livatino (Catania, 2018) e il Premio La Regina (Roma, 2018).

Accanto alla scrittura, Randazzo ha svolto un’intensa attività di promozione culturale, organizzando eventi di rilievo come il Padiglione della Cultura Siciliana all’Expo Milano 2015 e cicli di conferenze dedicati a figure centrali della letteratura e della storia siciliana, tra cui Emanuele Navarro della Miraglia e Leonardo Sciascia.