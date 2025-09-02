Scappa all’alt dei carabinieri, 16enne arrestato dopo inseguimento

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Carini, nel corso del consueto servizio di pronto intervento, hanno arrestato un 16enne carinese, già conosciuto alle forze di polizia, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, deferendolo in stato di libertà anche per ricettazione.

I militari percorrendo via San Pietro, hanno notato il giovane senza casco alla guida di un motociclo che, alla vista della gazzella, si è dato ad una precipitosa fuga tra le vie della cittadina.

Nonostante l’alt più volte imposto dai militari anche con l’utilizzo dei dispositivi luminosi ed acustici, il ragazzo, dopo pochi chilometri, ha fatto perdere le proprie tracce effettuando manovre azzardate e pericolose fino a percorrere contromano una via del centro cittadino.

I tutori dell’ordine hanno continuato le ricerche del fuggitivo che, dopo pochi minuti e dopo essersi disfatto del motoveicolo, è stato rintracciato a piedi tra le vie limitrofe. Il 16enne accortosi nuovamente dei militari nella speranza di eludere il controllo, ha spinto i Carabinieri provando a fuggire a piedi ma, a nulla è valso l’atteggiamento violento dell’adolescente che dopo pochi metri è stato bloccato.

Le successive ricerche hanno permesso di rintracciare il motociclo occultato tra le autovetture in sosta, risultato rubato la settimana scorsa a Capaci restituendolo al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura per i Minorenni presso il Tribunale di Palermo, l’indagato è stato associato al Centro di Prima Accoglienza di Palermo.