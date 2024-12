Ladri svuotano serbatoi di 15 mezzi di una ditta di rifiuti, rubati 400 litri di gasolio 

Ladri di benzina in azione a Canicattì. Ignoti malviventi hanno asportato ben 400 litri di gasolio dai serbatoi di dodici furgoni e tre autocompattatori di proprietà di una ditta che si occupa dello smaltimento di rifiuti. I veicoli erano parcheggiati in un’area in contrada Giuliana.

A fare la scoperta è stato uno dei dipendenti dell’azienda che si è accorto del furto. Una denuncia è stata presentata ai carabinieri della Compagnia di Canicattì che si sono recati sul posto a caccia di ogni elemento utile alle indagini. Ad agire, molto probabilmente, più di una persona. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta.