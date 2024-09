Lampedusa, litiga col marito e lo accoltella: denunciata cinquantenne  

Avrebbe accoltellato il marito a margine di una discussione familiare avvenuta tra le mura domestiche. Una cinquantenne di Lampedusa è stata denunciata per il reato di lesioni personali. L’aggressione è avvenuta nella serata di mercoledì. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Secondo una prima ricostruzione, tra marito e moglie sarebbe scoppiata una lite. Dalle parole si è passati ai fatti e la donna avrebbe colpito con diversi fendenti il coniuge.

I tagli, per fortuna, non sono stati profondi e l’uomo è stato medicato al Poliambulatorio dell’isola. Non è in pericolo di vita. A lanciare l’allarme, dopo aver sentito del trambusto, sono stati alcuni residenti della zona. I carabinieri sono intervenuti e hanno riportato la calma. I militari avrebbero già sentito sia la persona offesa che la donna. Quest’ultima è stata denunciata a piede libero alla procura della Repubblica di Agrigento.