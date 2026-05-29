Tenta di accoltellare professore e riprende aggressione con cellulare

Un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vito lo Capo, in provincia di Trapani. Il ragazzino ha filmato con il telefonino l’aggressione avvenuta in aula. Il docente è riuscito a bloccare l’alunno e a disarmarlo. Per non farsi riconoscere il minore avrebbe indossato un casco integrale. Il ragazzino, che per la sua età non è imputabile, avrebbe cercato di trasmettere il video su una chat di Telegram. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Alcamo coordinati dalla procura per i minorenni di Palermo.

“E’ un episodio davvero grave che mostra quanto ormai sia dilagante nelle nostre scuole il disagio giovanile acuto e un’emergenza educativa, che non possono essere scaricate interamente sul personale scolastico”. Lo affermano la segretaria generale Cisl Palermo, Trapani Federica Badami e il segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani Vito Cassata commentando l’episodio all’Istituto Comprensivo “G. Lombardo Radice – E. Fermi di San Vito Lo Capo, dove un alunno di prima media ha ferito un insegnante di tecnologia con un piccolo coltello durante le lezioni, riprendendo parzialmente la scena con il cellulare. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’accaduto. “Esprimiamo la massima solidarietà al collega e alla comunità scolastica, scossi da un gesto grave e ingiustificabile. La scuola non va lasciata sola. Chiediamo a istituzioni e famiglie un’alleanza concreta e immediata per prevenire la violenza e restituire sicurezza e dignità al lavoro dei docenti”. “Ribadiamo l’urgenza di interventi strutturali e presidi di supporto alle fragilità dei ragazzi per garantire che le aule tornino a essere un luogo sicuro di crescita e rispetto” concludono Cassata e Badami.