Lavoratori in nero in un chiosco a Cattolica Eraclea, denunciato il titolare 

Proseguono i controlli dei carabinieri in provincia di Agrigento per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza. I militari della stazione di Cattolica Eraclea, unitamente al personale dell’ispettorato del lavoro, hanno effettuato una ispezione in uno stabilimento balneare. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Al termine dell’accertamento sono state riscontrate diverse irregolarità. Due persone sono state sorprese a lavorare in nero. Il titolare del chiosco è stato denunciato. Negli scorsi giorni, sempre a Cattolica Eraclea, era stato deferito un imprenditore proprietario di un’attività sul mare con annesso servizio di ristorazione.