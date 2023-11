Licata, 22enne ferito con un colpo di pistola alla gamba: indagini 

È ancora tutta da decifrare la vicenda che ha come protagonista un ventiduenne di Licata ferito ieri sera con un colpo di pistola ad una gamba. Il giovane si è presentato al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso con una evidente ferita. Per i medici che lo hanno visitato non ci sono dubbi: è stata provocata con un colpo di arma da fuoco. Il ventiduenne non è in pericolo di vita. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti del locale commissariato. I poliziotti hanno interrogato il ragazzo che però non ha fornito elementi utili. Il giovane, attualmente ricoverato in ospedale, non è piantonato ma sono in corso indagini per fare luce su quanto accaduto.