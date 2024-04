Rubano cosmetici in gita a Madrid, 4 studentesse agrigentine tornano a casa

Sono tornate a casa le quattro studentesse agrigentine, tutte diciottenni che frequentano un istituto superiore della provincia di Agrigento, fermate la scorsa settimana dalla polizia spagnola per furto. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Le quattro giovani si trovavano in gita a Madrid quando sono state sorprese a rubare cosmetici in un negozio.

Per questo motivo sono state poste in stato di fermo. Il giudice ha convalidato il provvedimento ma le ha rimesse in libertà. Le studentesse, dunque, sono tornate in Italia dalle famiglie. Un gesto che però, oltre a causare evidente disagio ai familiari, potrebbe costare caro anche dal punto di vista scolastico. L’istituto, infatti, molto probabilmente adotterà provvedimenti a loro carico.