Agrigento, albero si abbatte su auto in corsa: ferito conducente

Tragedia sfiorata ad Agrigento. A causa del forte vento un albero si è abbattuto su un’auto in transito con una persona a bordo in via Francesco Crispi.

L’uomo è rimasto ferito, ed è stato trasferito per le cure necessarie al pronto soccorso di Agrigento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno rimuovendo l’albero e mettendo l’aria in sicurezza; la polizia locale e una volante della polizia si stanno occupando della viabilità.