Licata, bottiglia incendiaria contro saracinesca di gelateria

Una bottiglietta con del liquido infiammabile è stata lanciata all’indirizzo della saracinesca di una gelateria nel centro di Licata. Il rogo, avvenuto nella serata di giovedì, non ha causato particolari danni e si sarebbe estinto poco dopo. Per questo motivo non c’è stato bisogno dell’intervento dei Vigili del fuoco.

Sul posto, invece, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini. Ad agire sarebbe stato un singolo malvivente. Ancora poco chiari i motivi del gesto. Al vaglio degli investigatori le eventuali immagini delle telecamere che insistono nella zona.