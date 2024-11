Licata, donna di 32 anni trovata morta in casa 

Il cadavere di una donna di 32 anni è stato rinvenuto questa sera in un’abitazione in contrada Piano Cannelle, a Licata. Sul posto, lanciato l’allarme, sono interventi gli operatori sanitari e i carabinieri della locale Compagnia. Non è ancora chiara la causa del decesso della giovane. Proprio in questi minuti si attende l’arrivo del medico legale.