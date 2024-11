Licata, incendiata saracinesca di un negozio di alcolici: indagini 

Fiamme nella notte a Licata. Un incendio ha danneggiato la saracinesca di un negozio di vendita di alcolici in via Palma. Il rogo, la cui natura appare essere dolosa, è stato domato poco dopo dai Vigili del fuoco, intervenuti in seguito ad una segnalazione di alcuni residenti. L’attività commerciale è di proprietà di un quarantenne del posto. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio. Sulla vicenda indagano i poliziotti del locale commissariato.