Licata, molotov davanti garage di pensionato: indagini

Fuoco alla saracinesca di un garage in via La Marmora, a Licata. Ignoti hanno lasciato davanti il magazzino una bottiglietta incendiaria che ha preso fuoco. Le fiamme in breve tempo hanno avvolto la copertura in alluminio ma non si sono propagate all’interno dove vi era parcheggiata un’auto. Il garage è di proprietà di un pensionato ottantenne. Non è chiaro il motivo del gesto anche se lascerebbe pensare ad una intimidazione. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato che hanno già sentito l’anziano. Al via le indagini per risalire ai responsabili.