Licata, morto il docente che si è lanciato dalla finestra della scuola

Non ce l’ha fatta. Il docente che questa mattina si è lanciato dalla finestra del terzo piano dell’istituto Ines Giganti Curella di Licata, M.C., 47 anni, è deceduto in ospedale. Le ferite riportate in seguito la caduta sono risultate troppo gravi. Le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche fino a peggiorare improvvisamente.

L’insegnante era stato ricoverato prima all’ospedale San Giacomo d’Altopasso e poi trasferito d’urgenza in elisoccorso al Cannizzaro di Catania dove è morto. Il professore pare soffrisse di disturbi e negli ultimi tempi era stato esonerato dall’insegnamento e applicato in biblioteca.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Licata, l’uomo avrebbe raggiunto il tetto del plesso passando per una scala antincendio. L’intera scuola, i colleghi e gli studenti sono rimasti scossi per l’accaduto.