Licata, morto per overdose di crack? Aperta inchiesta 

La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta in seguito al decesso di un trentenne licatese avvenuto negli scorsi giorni nel quartiere Marina. La salma di Agostino Licata è stata sequestrata dall’autorità giudiziaria e adesso verrà probabilmente eseguita anche l’autopsia. Esame che servirà a stabilire con certezza la causa della morte che sarebbe sopraggiunta per insufficienza cardiaca. Il decesso del ragazzo potrebbe essere collegato al consumo di crack. Gli investigatori hanno infatti sequestrato anche una bottiglietta utilizzata proprio per assumere lo stupefacente. Le indagini proseguono per fare luce su questa vicenda.