Licata, presa a calci e pugni dal marito anche durante la gravidanza 

Sarebbe stata vittima di continui maltrattamenti, presa a calci e pugni dal marito anche quando era in gravidanza. Una donna extracomunitaria residente a Licata, grazie al tempestivo intervento degli agenti del locale commissariato, è stata collocata insieme ai figli in una struttura riservata e protetta. A far scattare l’allarme sono stati i medici dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso che, visitando la donna, hanno riscontrato evidenti traumi riconducibili a violenze domestiche.

La donna ha così trovato finalmente il coraggio di denunciare affermando anche di essere stata picchiata durante la gravidanza e che proprio per questo motivo avrebbe perso il bambino. Le sue dichiarazioni, specie su quest’ultimo aspetto, sono al vaglio degli inquirenti. Intanto l’autorità giudiziaria ha disposto anche la perdita della potestà genitoriale del marito nei confronti dei figli. Ulteriori indagini sono in corso.