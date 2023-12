Licata: rubati fucili, pistole e munizioni dalla casa di due coniugi: indagini 

Colpo in un’abitazione in contrada Safarello, a Licata. Ignoti malviventi sono riusciti ad entrare nell’appartamento di una coppia di coniugi – 63 anni lui, 56 anni lei – e forzare l’armadietto blindato all’interno del quale erano custodite alcune armi. I ladri hanno rubato un fucile da caccia calibro 12, una carabina calibro 22, una pistola semiautomatica calibro 22 e un’altra pistola semiautomatica calibro 9×21. Portato via anche il relativo munizionamento, circa 300 proiettili.

Tutte le armi erano legalmente custodite. A fare la scoperta sono stati i due coniugi al rientro a casa dopo essere usciti per una passeggiata. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Licata e la Scientifica. Al via le indagini a caccia di elementi utili per risalire all’identità dei ladri.