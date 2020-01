Licata, trovato cadavere in spiaggia: indagini in corso

Il cadavere di un uomo di giovane età è stata rinvenuto nella giornata di ieri su una spiaggia di Licata. Ad accorgersi della salma – la cui identità è ancora sconosciuta – alcuni passanti che hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto i poliziotti del commissariato di Licata, guidato attualmente da Cesare Castelli, e gli uomini della Guardia Costiera. La Procura di Agrigento, appresa la notizia, ha aperto un fascicolo d’inchiesta per fare luce sulla vicenda e dare, prima di tutto, un nome e un cognome alla vittima.

E’ possibile che si tratta di un migrante il cui mare ha restituito il corpo proprio a Licata. Non si esclude niente alla luce anche dei recenti cadaveri dei sub rinvenuti in Sicilia il cui collegamento sembra portare al rinvenimento di diversi “pacchi” di hashish che si sono spiaggiati lungo le coste agrigentine prima e in seguito trapanesi e messinesi poi.

L’autopsia chiarirà diversi aspetti del caso.