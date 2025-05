L’incidente in viale dei Giardini, 60enne trasferita al Civico di Palermo 

È stata trasferita nel reparto di chirurgia maxillo facciale dell’ospedale Civico di Palermo la turista sessantenne, originaria del Belgio, coinvolta in uno spaventoso incidente avvenuto lo scorso 1 maggio in viale dei Giardini, nel quartiere di San Leone. La donna ha riportato gravi traumi ad un braccio e nella parte superiore del corpo. Per questo motivo, dopo un primo ricovero all’ospedale di Agrigento, è stato disposto il trasferimento in una struttura ritenuta più attrezzata.

Ad occuparsi della ricostruzione della dinamica dell’incidente sono gli agenti della polizia locale di Agrigento. Il sinistro si è verificato nella tarda mattina dello scorso uno maggio quando, all’incrocio nei pressi de “Le Caprice”, due automobili si sono scontrate. In un veicolo viaggiava la donna insieme al marito mentre il secondo mezzo era occupato da una giovane coppia. Tutti sono finiti in ospedale ma ad avere la peggio è stata la turista sessantenne. L’auto sulla quale viaggiavano si è completamente ribaltata sul selciato.