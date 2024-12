L’incidente mortale a Licata, disposta autopsia su Vincenzo Lo Vullo 

La procura di Agrigento ha disposto l’autopsia sul cadavere di Vincenzo Lo Vullo, il quarantacinquenne di Licata deceduto tragicamente in un incidente nel giorno di Santo Stefano. Il pm ha altresì disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nel sinistro, sia la motocicletta della vittima che l’autocarro.

La tragedia si è consumata nella giornata di giovedì, poco prima delle 12:30 in via Torregrossa a Licata. Secondo una prima ricostruzione Lo Vullo, in sella alla sua motocicletta, avrebbe tentato un sorpasso contemporaneamente al mezzo pesante. L’impatto è stato inevitabile e il centauro ha poi finito la sua corsa contro un albero.