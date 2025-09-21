Agrigento

L’investimento online era una truffa, pensionata agrigentina perde 44mila euro 

Una pensionata agrigentina settantacinquenne è l’ennesima vitta di un raggiro online. La donna, in breve tempo, ha perso 44mila euro

Fiuta l’affare di un investimento online dalle ottime prospettive, decide di investire del denaro ma l’annuncio si rivela una truffa. Una pensionata agrigentina settantacinquenne è l’ennesima vitta di un raggiro online. La donna, in breve tempo, ha perso 44mila euro.

Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata truffata e ha così chiamato i carabinieri denunciando l’accaduto. L’annuncio prometteva facili guadagni attraverso la compravendita di titoli finanziari ma quando la signora ha effettuato i primi due bonifici i malviventi sono spariti nel nulla. Sulla vicenda indagano i militari dell’Arma. 

