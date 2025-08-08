Apertura

Lo schianto mortale sulla Licata-Gela, due indagati per omicidio stradale 

Nell’incidente, avvenuto nelle scorse settimane lungo la strada statale 115, ha perso la vita Francesco Messina, 59 anni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La procura di Gela ha aperto un’inchiesta sul tragico incidente avvenuto nelle scorse settimane lungo la strada statale 115 – sulla Gela-Licata – in cui ha perso la vita Francesco Messina, 59 anni, palermitano. Sono due le persone iscritte nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio stradale.

Si tratta degli occupanti degli altri due veicoli coinvolti nell’incidente. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Diego Giarratana e Salvo Macrì. I familiari della vittima seguono il procedimento, con il legale Rita Parla, per conto della società Giesse risarcimento danni. Messina era a bordo di un furgone che, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato finendo fuori strada. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Lo schianto mortale sulla Licata-Gela, due indagati per omicidio stradale 
Politica

Sicilia, via libera all’assunzione di 369 forestali
Apertura

Dramma a Brescia, studentessa agrigentina muore a 23 anni: stroncata da malore in casa
Apertura

Schianto sulla Ss626 “Valle del Salso”, un morto 
Sicilia by Italpress

Ponte sullo Stretto, Salvini “Mai arrivati ad un punto così avanzato”
dalla Regione

118 in Sicilia, nuovo contratto di servizio triennale Regione-Seus